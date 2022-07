Paura per Jason Momoa: l'attore coinvolto in un incidente stradale

Grosso spavento per Jason Momoa. La star di Aquaman è rimasta coinvolta in un un incidente frontale con una motocicletta. L'attore stava viaggiando a bordo della sua auto quando un motociclista proveniente dalla corsia opposta si è schiantato contro il suo mezzo. Lo scontro è avvenuto lungo la Old Topanga Canyon Road, nei pressi di Calabasas, in California. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Il pilota sarebbe atterrato in piedi, dopo essere rimbalzato contro il parabrezza dell'auto. Dopo l'impatto è stato trasportato in ospedale dove ha riportato lividi alle gambe e ferite a un pollice, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessuna conseguenza, invece, per Momoa.