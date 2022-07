Jova Beach Party 2022 accende Marina di Cerveteri: si torna a ballare tutti insieme

Il pirata è ovviamente lui, Jova, ma la sua ciurma è numerosissima e a bordo c’è posto per tutti. Marina di Cerveteri per due giorni si è trasformata in un’enorme discoteca all’aperto, piena di persone felici, rilassate, in costume e infradito, pronte solo a godersi una giornata diversa e a fare un carico di energia e sorrisi per chiudere definitivamente i mesi bui della pandemia che (speriamo) ormai sono alle spalle.

Jova canta, balla, suda, riadatta le sue hit, si mette in consolle, anima il pubblico per ore e ore senza mollare la presa di un millimetro nonostante caldo e umidità. Gli anni passano ma il suo spirito libero è sempre là a far presa su tutti. Sul palco canta tutti i suoi successi, intervallati da dj set che scatenano il pubblico. C’è spazio per le hit nuove e quelle degli esordi, magari ripensate e raggiornate. Canta “Penso Positivo” e urla al pubblico: “Adesso riappropriamoci della parola ‘positivo’ che è tutta nostra ed è bellissima”. E ha ragione. Poi quando la band (straordinaria e impeccabile) attacca l’”Ombelico del mondo”, ecco divampare sul palco le fiamme (lo avevamo detto all’inizio che c’erano tutti e quattro gli elementi) e sulla sabbia si salta come se non ci fosse un domani.

Jova si scatena tra le hit e il suo dj set

Jova si improvvisa anche tecnico quando risolve da solo sul palco un problema al giradischi, improvvisamente in blackout prima di "Tanto tanto tanto" ("L'ho aggiustato a tempo di record", dice al pubblico divertito dopo momenti di visibile 'tensione'). Non mancano i pezzi forti “Ciao Mamma”, il tormentone del momento “I love you baby”, “L’estate addosso”, “Sabato”, “Baciami ancora”, “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, “Ragazzo fortunato” e “A te”.

Ci sono anche momenti di commozione genuina quando Jovanotti si toglie il cappello da pirata e torna ad essere Lorenzo. Si mette lì al centro del palco e si emoziona fino alle lacrime cantando “Le tasche piene di sassi”. Azzeccata anche la scelta degli ospiti che si susseguono sul palco: la neo sposa Paola Turci e Raf. Si cantano insieme i successi di tutti, si suonano cover, ci si abbraccia, ci si bacia, si sta di nuovo vicini. Tutti insieme. Questa, del resto, è l’essenza del Jova Beach Party.