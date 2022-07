Jennifer Lopez attesa a Capri: primo concerto da Mrs Affleck

I Bennifer , alias Jennifer Lopez e Ben Affleck , continuano a catalizzare l'attenzione di questa calda estate 2022. Dopo il matrimonio a sorpresa a Las Vegas, i due stanno vivendo una romantica luna di miele a Parigi , mentre sul web impazza la polemica per la scelta della cantante di adottare il cognome del marito. A breve la coppia tornerà in Italia, precisamente nell'incantevole cornice di Capri , dove è tutto pronto per accogliere le due star di Hollywood.

Il concerto di beneficenza

L'arrivo dell'ormai 53enne popstar (ha festeggiato con Ben il 24 luglio con una romantica cena sotto la Tour Eiffel), dovrebbe essere per la giornata di mercoledì 27 luglio. E pare che i Bennifer non alloggeranno sull'isola ma in un lussuolo yacht. Perché JLo arriverà a Capri? La cantante sarà infatti protagonista di uno speciale concerto privato per una serata di beneficenza per Unicef organizzata dall'e-tailer multibrand del lusso LuisaViaRoma di Firenze. L'evento è in programma per sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo. Non ci sono molti dettagli al riguardo, ma si parla di un vero e proprio show di circa 30-40 minuti, probabilmente con le sue hit. Nulla è lasciato al caso: arriveranno infatti a breve i ballerini di Jlo ed i look sono stati curati nei minimi dettagli.

Le altre star

Alla serata, che include anche una cena di gala e un'asta benefica, sono attesi personaggi quali Jamie Foxx, Spike Lee, Jeremy Irons, Vanessa Hudgens, per citarne alcuni. Al momento invece nessuna conferma o smentita sulla presenza di Mr. Affleck in platea. L'obiettivo della serata, in cui sarà proposto anche un report dal vivo sulla crisi umanitaria in Ucraina, è raccogliere fondi per i progetti di Unicef a favore dei bambini bisognosi di aiuto.