Roland Emmerich dirigerà una serie sui gladiatori per NBCUniversal Peacock

Il celebre regista Roland Emmerich, che ha diretta tra i tanti anche The Independence Day e Moonfall, è al lavoro per la realizzazione di una nuova serie epica per il colosso di streaming NBCUniversal Peacock. Il nuovo progetto si intitolerà "Quelli che stanno per morire" ed è basato sull'omonimo libro di Daniel Mannix. Il nuovo progetto sarà scritto da Robert Rodat, già sceneggiatore della celebre pellicola cinematografica Salvate il soldato Ryan. Per Emmeric questo nuovo progetto rappresenta la prima serie televisiva. La sua carriera si è infatti sempre incentrata sul grande schermo.