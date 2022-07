Gf Vip 7, nuovo indizio di Signorini: l'ex di Belen Rodriguez nel cast?

Dopo fatto da padrino al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Alfonso Signorini è tornato sui social pubblicando un nuovo indizio riguardante il quinto concorrente del nuovo cast del Grande Fratello Vip 7 . L'immagine ritratta raffigura delle chiavi, delle cuffiette auricolari per sentire la musica e un cellulare. Un particolare ha però catalizzato l'attenzione degli utenti web cioè quello del ciuccio allacciato al mazzo di chiavi. Come didascalia al post si legge: "Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?".

Spinalbese al Gf Vip 7?

In molti hanno ravvisato che questi oggetti siano riconducibili ad Antonino Spinalbese, l'ex partner di Belen Rodriguez, che lo ha reso papà della piccola Luna Marì. In molti riferiscono che lo stesso mazzo di chiavi sia stato già mostrato dal modello in altre occasioni sui social. L'entrata al GF Vip di Antonino avrebbe però urtato non poco la showgirl, che stando ai pettegolezzi che circolano in rete, sarebbe perfino arrivata al punto di minacciarlo di adire le vie legali qualora parlasse di lei e della loro gilia all'interno della Casa di Cinecittà.