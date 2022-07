Grande Fratello Vip 7, chi non ci sarà: il rumor

Mentre fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 7 si susseguono in rete i rumors riguardanti i concorrenti che quest'anno varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà. Tra le ultime indiscrezioni anche quelle di TvBlog che ha rivelato quali saranno i personaggi che non faranno parte del cast del GF Vip 7 . Pare che nella casa più spiata d'Italia non ci saranno Guendalina e Edoardo Tavassi , che tanto hanno invece animato l'Isola dei Famosi.

Il rumor

Ad aggiungersi al plotone di personaggi che non vedremo (forse) nella settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, anche la contessa Patrizia De Blanck. Quest'ultima, dopo la partecipazione al programma nel 2020, doveva entrare in coppia con il giovane amico Lorenzo Castelluccio, ma pare che le trattative non siano andate in porto. Assente anche Artem Tkachuk, l'attore ucraino noto per la partecipazione alla fiction Mare fuori. E tra i grandi assenti anche Paolo Cannavaro, fratello del più famoso Fabio, che alla Casa di Cinecittà avrebber preferito concentrarsi sullla sua carriera da allenatore. Jeda Filal, il fidanzato di Vera Gemma, che è stato molto apprezzato nell’edizione 2021 dell‘Isola dei famosi, quando presenziava in studio per supportare la sua partner, non dovrebbe far parte del cast del Gf Vip 7.