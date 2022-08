"Johnny Depp con disfunzione erettile, Amber Heard era una escort"

Johnny Depp e Amber Heard di nuovo al centro della scena. Il portale americano RadarOnline ha condiviso alcuni documenti che le due parti avrebbero preparato in vista del processo che si è concluso due mesi fa. Amber avrebbe parlato di un problema intimo dell'ex marito: la disfunzione erettile. Un problema che, a detta della Heard, avrebbe reso il collega più grande violento e irascibile.

Amber Heard era una prostituta di lusso?

Dal canto suo Depp avrebbe assicurato in uno scambio di messaggi con Marilyn Manson che l'ex moglie avrebbe lavorato come escort prima di intraprendere la carriera di attrice a Hollywood. Tutte accuse che sono state escluse dal processo su richiesta delle parti, poiché ritenute dannose e frivole. Ora, però, sono state riportata a galla grazie al lavoro di alcuni giornalisti, pronti a soddisfare tutte le curiosità dei fan americani e non solo.