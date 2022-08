Nudi per la vita, Elisabetta Gregoraci e altri 11 vip si spoglieranno su Rai 2

Grande attesa per il nuovo format di Rai 2 'Nudi per la vita', in onda da lunedì 12 settembre sul secondo canale della tv di Stato. Al timone ci sarà Mara Maionchi, che sarà affiancata da Marcello Sacchetta, ex volto di Amici di Maria De Filippi. La curiosità è tanta anche perché i protagonisti dello show si dovranno cimentare in degli spogliarelli, il tutto per sostenere delle cause benefiche.