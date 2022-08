Kourtney Kardashian e Megan Fox hot sui social: "Dovremmo aprire Only Fans?

Kourtney Kardashian e Megan Fox insieme per una nuova campagna pubblicitaria per SKIMS (brand di abbigliamento fondato dalla star dei reality americani e Jens Grede) dove si mostrano in pose provocanti . Le immagini sono state condivise anche nei rispettivi profili Instagram, ma a fare infiammare i fan sono state anche le parole di Kourtney messe a commento delle foto: “ Dovremmo avviare Only Fans? ”.

Megan Fox e la collaborazione con Kourtney Kardashian

Kourtney e Megan hanno fatto un servizio fotografico decisamente audace, il tutto in versione “polaroid”: le due star di Hollywood avevano già collaborato insieme in passato. Nel 2021 infatti Fox aveva accettato di posare in topless per il brand di abbigliamento di Kim Kardashian. "Adoro il fatto che SKIMS capisca davvero cosa vogliono indossare le donne e che vogliano sentirsi sexy, sicure di sé e responsabilizzate", aveva spiegato l’attrice.

Fox Kardashian su Only Fans? La reazione dei fan

Dopo il post sui social sono arrivati i commenti da parte dei fan ipotizzando il potenziale successo che potrebbe avere una pagina di Only Fans gestita dalle due star. "Megan Fox e Kourtney Kardashian sono le uniche per le quali pagherei", scrive un utente. Mentre altri rimangono convinti che lo shooting sia in realtà solo una strategia di marketing per capire se lo sbarco delle due star su Only Fans potrebbe davvero essere un successo.