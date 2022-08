Evelina Sgarbi rifiuta il Gf Vip, l'ira del padre Vittorio: "Alla sua età è come sputare sul denaro"

L'ira di Sgarbi

"Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro". A causa della decisione di Evelina, padre e figlia non solo hanno discusso, ma non si sono visti per un po'. "Per qualche mese ci siamo pure persi di vista. Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del Gf Vip non fosse degno di lei. Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall'idea del successo facile", ha confidato il critico.