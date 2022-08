GF Vip 7, cambia il regolamento per l'ingresso di Giovanni Ciacci

Alfonso Signorini , intervistato da LiberoQuotidiano, ha svelato alcuni retroscena sulla prossima partecipazione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7 . Pare non sia stato facile poter fare entrare il costumista nel cast, in tal senso le parole del conduttore: "Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv , e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare".

La richiesta di Signorini a Mediaset

"Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out. Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di Aids si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio", ha confidato il direttore di Chi. Alla fine Alfonso l'ha avuta vinta sul Gf Vip 7: "Gli ho spiegato che non potevamo fermarci agli anni 80, e che il mondo cambia, Mediaset ha capito che non ci sono solo i ricchi premi e cotillons".