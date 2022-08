Maneskin: Damiano David guest star in Un medico in famiglia

Prima di diventare famoso in tutto il mondo grazie ai Maneskin Damiano David ha avuto una breve esperienza in tv. Il cantante è apparso in una puntata di Un medico in famiglia, una delle fiction Rai più amate. Nella stagione trasmessa nel 2016 l'artista compare attraverso alcune foto. In una scena Bobo, figlio di Lele Martini, sbircia il profilo Facebook di un certo Luigi Pacchiarotti a cui ha prestato il volto, seppur solo con qualche scatto, proprio Damiano. In seguito a questa piccola apparizione David si è concentrato solo ed esclusivamente sulla musica, da sempre la sua più grande passione.