Lando Buzzanca ricoverato in una Rsa: "Fatemi tornare a casa"

Dallo scorso dicembre Lando Buzzanca è ricoverato in una Rsa e non ce la fa più. Attraverso il suo medico di fiducia, Fulvio Tomaselli, ha lanciato un disperato appello: "Ho perso 30 chili. Sono solo lucido e vorrei tornare a casa. Salvatemi!”. Qualche mese fa il figlio ha dichiarato pubblicamente che il padre è affetto da demenza senile: “Non tornerà mai più indietro, è destinato a stare sempre peggio, non guarirà mai". Diversa la versione fornita da Francesca Lavacca, compagna negli ultimi anni di Buzzanca: "In questo momento di disperazione a me interessa solo salvare Lando, prigioniero di una legge con cui lo stanno ammazzando. Bisogna portarlo via da dove si trova. Lando vuole uscire da lì, ormai è afasico, disperato. Ma è lucido e vuole tornare alla vita. Sennò muore!”.