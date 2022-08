Loredana Bertè: una fan la incontra in treno e scoppia a piangere

Singolare viaggio in treno per Loredana Bertè. A bordo l'artista ha incontrato una fan che, dopo averla vista, è scoppiata a piangere. "Mentre viaggiavamo su un Frecciarossa da Milano a Pescara, per arrivare alla prima tappa del mio tour estivo a Roseto degli Abruzzi, chiedo alla mia manager di prendermi un toast al bar. - ha raccontato sui social network la sorella di Mia Martini - Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 min, non era dotato né di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà né di piatti né di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e...trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all'istante".