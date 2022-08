Jennifer Coolidge shock: "Dopo American Pie feci sesso con almeno 200 uomini"

Jennifer Coolidge sex-symbol all'improvviso: questa è la confessione che l'attrice, diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato Janine, la mamma di Stifler in American Pie , ha svelato recentemente. Nella celebre pellicola cinematografica, Janine Stifler seduceva il compagno di scuola del figlio, Paul Finch. "Mi sono molto divertita in quel ruolo, e dopo il film la mia vita sessuale si è completamente trasformata", ha rivelato la performer nel corso di un'intervista a Variety.

Cos'è successo dopo American Pie

"Aver fatto quel film ha portato tantissimi vantaggi. Un esempio? Ho fatto sesso con qualcosa come 200 uomini, con cui altrimenti non sarei mai andata", ha ammesso l'attrice. Il film le ha dato una grande popolarità e la sua carriera è esplosa. Tra i suoi film anche La rivincita delle bionde e serie tv come 2 Broke Girls. Il suo ultimo successo è la serie tv The White Lotus (in onda in Italia su Sky Atlantic), grazie al quale ha avuto una candidatura al Golden Globe. La nuova stagione, girata e ambientata interamente in Italia e andrà in onda nei prossimi mesi.