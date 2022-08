"Myss Keta, portaci a p*****e": la reazione della cantante agli insulti sessisti

Myss Keta è stata protagonista di un fastidioso quanto triste fuoriprogramma avvenuto durante una sua esibizione live dove si sono uditi dei cori che sebbene non fossero indirizzati a lei comunque inopportuni ed indecorosi: " Oh Myss Keta, portaci a put*ane ". La scena è stata ripresa da una ragazza che ha poi condiviso il filmato su TikTok, raggiungendo oltre 35mila visualizzazioni.

La reazione

Myss Keta si trovava sul palco insieme alle sue due coriste, e dopo aver sentito questi cori ha reagito prontamente dicendo: "Se lo dite un'altra volta esco", minacciando quindi di interrompere l'esibizione. "Chi si permette di dirlo, oltre ad essere infuocato con i miei occhi, lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore fegato e soprattutto la lingua, così che non possate più dire queste put*anate", ha aggiunto la performer. Il pubblico ha applaudito alla scena e alla presa di posizione netta della cantante. Non è però la prima volta che "portaci a put*ane" viene ascoltato in occasione della live di un artista. La stessa frase è stat pronunciata anche durante il concerto Love Mi organizzato a Milano da Fedez e J Ax. Anch e Elettra Lamborghini recentemente è stata insultata pesanemente durante una sua esibizione.