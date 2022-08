"Ho rischiato di morire soffocata, salvata da Wilma Facchinetti": il racconto shock di Alessia Marcuzzi

Brutta disavventura per Alessia Marcuzzi, avvenuta nella serata di domenica 7 agosto. Durante una cena in un ristorante di Londra con il marito Paolo Calabresi Marconi, i figli Mia e Tommaso, l'ex compagno Francesco Facchinetti e la moglie di quest'ultimo, Wilma Faissol, la conduttrice stava per rimanere soffocata. A raccontarlo lei stessa con un post sui social dove si legge: "Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto".

Le parole di Alessia Marcuzzi Quindi ha proseguito dicendo: "All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo". Poi il racconto è proseguito, dicendo: "Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa: “Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai”. È vero, non lo dimenticherò mai Wilma. In pochi minuti, o forse secondi, sono passata da uno stato di sofferenza estrema ad una liberazione totale e ho realizzato che poteva andare a finire davvero molto male. È quello che accade spesso se mangiamo una cosa molto soffice e morbida e non mastichiamo bene, o semplicemente scivola giù perchè stiamo parlando. E purtroppo a volte succede il peggio".