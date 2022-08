Gigi D'Alessio e Denise Esposito: il primo bacio sui social e la dedica romantica

Un amore a gonfie vele

La Esposito ha replicato condividendo il pensiero del suo compagno sulle sue Instagram stories. Un amore, il loro, che è stato anche ben accolto dai fan del cantante. Numerosi sono stati infatti i like ed i commenti al post del musicista. Tra Denise e Gigi ci sono 25 anni di differenza, ma nonostante ciò il loro amore non conosce ombre. Per stare insieme alla sua nuova compagna, D'Alessio è tornato a vivere a Napoli. Mentre gli altri figli vivono da soli, Andrea (avuto da Anna Tatangelo) vice a Roma con la madre.