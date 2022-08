Rita Ora si è sposata con il regista Taika Waititi

Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati. La coppia è convolata a nozze con una cerimonia privata a Londra, alla presenza di pochi intimi. "È stata una cerimonia molto intima e super speciale per tutti i presenti - ha spifferato uno degli invitati a Page Six -. Le persone più care hanno potuto vedere quanto siano follemente innamorati". La cantante e il regista si conoscono da quattro anni ma solo nel 2021 è scoccata la scintilla tra i due. Per Waititi si tratta del secondo matrimonio dopo quello durato dal 2011 al 2018 con la produttrice cinematografica Chelsea Winstanley, dalla quale ha avuto la figlia di dieci anni Te Hinekahu.