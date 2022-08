Gf Vip 7, Alfonso Signorini svela un nuovo indizio: "In arrivo uno chef"

Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha svelato un nuovo indizio circa uno dei concorrenti che a settembre varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 7 . Al momento l'unico concorrente certo è Giovanni Ciacci , il costumista ed ex volto di Rai 2, che ha ufficializzato la sua presenza nel reality.

L'ultimo indizio di Alfonso Signorini

"In arrivo gustosi pranzetti nella casa del GF Vip", si legge nella didascalia a commento dello scatto condiviso dal conduttore tv raffigurante un cappello da chef. Inutile dire che è partita la caccia al toto nome. Se da un lato si rumoreggia in rete che a varcare la porta rossa possa essere Simone Rugiati, ex volto de La prova del cuoco, c'è chi ha fatto i nomi di Benedetta Parodi e Alessandro Borghese. Signorini ha assicurato che le identità dei vipponi del Gf Vip 7 rimarranno top secret.