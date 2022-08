Simona Izzo e quella confessione sul sesso con Ricky Tognazzi

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Simona Izzo ha svelato alcuni segreti della sua lunga storia d'amore con Ricky Tognazzi. "Il nostro è stato il secondo matrimonio per entrambi, entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni…", ha raccontato l'attrice, doppiatrice e produttrice, che negli anni Settanta è stata sposata con Antonello Venditti e poi ha amato Maurizio Costanzo.