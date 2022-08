Cristiano Malgioglio: "Per lei diventerei eterosessuale"

Cristiano Malgioglio innamorato di una donna, più precisamente di Jennifer Lopez. "È l’unica per cui potrei diventare eterosessuale. Ho tre tatuaggi dedicati a lei", ha fatto sapere in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Zia Malgy ha poi parlato del legame speciale che aveva con Raffaella Carrà: "Poco prima della sua scomparsa mi telefonò. Non la sentivo da tempo, e come tutti non sapevo niente della sua malattia. Fu molto affettuosa, mi disse: “Cristiano, resta come sei. Quando arrivi tu la tv cambia colore”. Io rimasi molto colpito da quel complimento, e per diversi giorni continuai a domandarmi il perché. Poi arrivò la tragica notizia della sua scomparsa, e allora capii: quella telefonata era stata il suo regalo d’addio".