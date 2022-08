Mara Maionchi torna in tv: "Ho lottato contro il cancro"

Mara Maionchi è pronta a tornare in tv con il nuovo programma Nudi per la vita, in onda a settembre su Rai Due. Il format si propone di invitare gli spettatori alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Nonostante l'argomento sia decisamente serio, si tenterà di intrattenere proponendo un show divertente, che vedrà la collaborazione di svariati personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Elisabetta Gregoraci e Marcello Sacchetta.