Anne Heche, donati gli organi dell'attrice: ora sarà staccata dalle macchine

L'incidente di Anne Heche

Anne Heche è deceduta una settimana dopo il terribile incidente che l'ha vista schiantarsi con la sua auto, che subito dopo ha preso fuoco, contro una casa a Los Angeles. Ex compagna dell'attrice Ellen DeGeneres, conosciuta per il suo ruolo nella soap opera 'Another World', 'Destini' in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991, la Heche ha recitato in numerosi film degli anni '90, tra cui 'Six Days, Seven Nights', 'Donnie Brasco' e 'I Know What You Did Last Summer'. Ha lasciato due figli di 20 e 13 anni.