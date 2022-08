Ex del Grande Fratello Vip: "Per colpa del reality non ho più lavorato!"

Un reality show a volte può danneggiare una carriera. Ne sa qualcosa Jane Alexander, protagonista della terza edizione del Grande Fratello Vip, all'epoca ancora condotto da Ilary Blasi. Per due anni, dopo quell'esperienza, l'attrice italo-inglese non è riuscita a trovare ruoli soddisfacenti sul piccolo o grande schermo. "Mi ha distrutto come attrice - ha raccontato in un'intervista a Diva e Donna - visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto, ci tornerei domani, subito. Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita. L'unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori. Là dentro hai solo il tempo di pensare".