Valeria Marini: "Io e Eddy come Jennifer Lopez e Ben Affleck"

Valeria Marini sta vivendo un momento felice al fianco del suo nuovo amore Eddy, di venti anni più giovane. Ed è proprio di questa nuova relazione che è tornata a parlare durante una recente intervista al settimanale Gente. La differenza di età non è certo un problema per la neo coppia, tanto che la showgirl ha dichiarato che il suo compagno è meraviglioso e con lui fa l'amore dalla mattina alla sera: "Stiamo benissimo da tre mesi e pensiamo in grande. Proprio come è accaduto a JLo e Ben Affleck, ci siamo incontrati di nuovo e innamorati dopo tanti anni".