Marco Senise: "Oltre 100mila euro di debiti, pignorato cachet dell'Isola dei Famosi"

Al conduttore tv Marco Senise sarebbe stato pignorato tutto il compenso ricevuto per la partecipazione all'Isola dei Famosi. Il volto di Forum è stato uno dei naufraghi dell'ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Come indicato da Il Messaggero il presentatore pare non abbia mai potuto ricevere il suo cachet poiché i soldi sono stati pignorati a causa di un debito "pregresso con la Colli d'Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila".