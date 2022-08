Amber Heard: offerta milionaria per un film a luci rosse!

Proposta inaspettata per Amber Heard. Stando a quanto scrive il portale australiano Pop Topic, l'attrice ha ricevuto un'offerta da 9 milioni di dollari per recitare nel film a luci rosse intitolato 'High Voltage'. Pare che l'agenzia Zen Models abbia approfittato del complicato momento economico dell'ex moglie di Johnny Depp per farsi avanti.

La scelta dell'agenzia "Stiamo cercando nuovi volti per il cinema per adulti e in questo modo potremmo aiutare anche la signora Heard" - ha affermato il presidente dell'agenzia in una breve nota - "Il film sarà realizzato per potenziare al massimo la sessualità di Amber". Al momento nessuna risposta ufficiale è arrivata da parte della diretta interessata.