Madonna è tornata in Italia per festeggiare il suo compleanno

Tanti auguri Madonna! Martedì 16 agosto la popstar raggiunge il traguardo dei 64 anni. Ancora una volta Lady Ciccone ha scelto l'Italia per festeggiare il suo compleanno. Se l'anno scorso era approdata in Puglia, quest'estate ha optato per la Sicilia e più precisamente per Noto. Location e invitati sono rigorosamente top secret. La cantante ha però condiviso alcuni scatti della sua festa esclusiva su Instagram con la scritta "mambo italiano". La regina del pop è sempre stata molto fiera delle sue origini italiane: il padre Silvio era abruzzese mentre la madre era franco-canadese.