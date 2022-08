Madonna sceglie la Sicilia per festeggiare il compleanno: canta 'Bella ciao'

Madonna è tornata in Italia e quest'anno ha scelto la Sicilia per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco. La cantante internazionale ha scelto palazzo Castelluccio a Noto (Siracusa) per spegnere le sue 64 candeline. Mentre il figlio ha scelto di festeggiare tra amici tra Pachino e Marzamemi.