Isola dei Famosi: "Alvin opinionista, nuovo inviato per Ilary Blasi"

Prime indiscrezioni sulla prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 nella primavera 2023. Alla guida del reality show è stata confermata Ilary Blasi che, stando a quanto si legge sul settimanale Chi, sarà affiancata per la seconda volta da Vladimir Luxuria. L'altro opinionista molto probabilmente sarà Alvin, dopo l'addio di Nicola Savino a Mediaset. Chi sarà dunque il nuovo inviato? In lizza ci sarebbero due ex naufraghi...