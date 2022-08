Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno adottato un gatto dell'Oasi di Pianoro

Le parole di Giorgia Soleri

"Ho 6 anni, miagolo come una papera, scondinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessitá", si legge nel post della compagna di Damiano dei Maneskin su Instagram.

Damiano incontra Ziggy

Il cantante dei Maneskin ha condiviso alcune Instagram stories dove si vede il primo incontro con Ziggy, che stava riposando nella sua gabbia nell'Oasi di Pianoro. Un momento dolcissimo, che sottolinea la dolcezza e la sensibilità dell'artista, ormai diventato insieme alla sua band molto popolare ed apprezzato a livello internazionale.