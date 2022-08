Jennifer Lopez condivide sui social la prima foto delle nozze con Ben Affleck

Le seconde nozze dei Bennifer

Prima delle nozze la mamma di Ben Affleck ha avuto un incidente. La donna è infatti caduta da un molo nella tenuta di Riceboro, ferendosi ad una gamba. Le sue condizioni non sono state reputate gravi, pertanto è stato possibile proseguire con i festeggiamenti. Alle seconde nozze dei Bennifer non sono mancati i volti famosi del mondo del cinema e dello spettacolo, come Matt Demon, George Clooney, Jane Fonda e tanti altri. Per espressa volontà degli sposi, tutti gli ospiti indossavano abiti di colore bianco.