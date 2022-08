Coldplay, aggiunte due date al tour in Italia: i dettagli

Nuove date per il tour italiano dei Coldplay del 2023. Nelle scorse ore la band inglese ha condiviso sul suo account Instagram il calendario ufficiale del Music of the Spheres World Tour. A sei anni dagli ultimi concerti in Italia (del 3 e 4 luglio del 2017 allo stadio San Siro di Milano), la band capitanata da Chris Martin farà ritorno nel Bel Paese nell'estate del 2023.