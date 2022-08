Isola del Cinema, Piccolo Corpo vince il premio OPS! Opera Prima e Seconda

Giunge al termine la 9° edizione di OPS! Premio Opera Prima e Seconda Lexus (Main Sponsor dell’edizione di quest’anno, a supporto di questo premio e del cinema italiano), la sezione di Isola del Cinema che promuove il talento degli autori emergenti della cinematografia nazionale. La premiazione per la Migliore Opera Prima o Seconda Lexus si terrà giovedì 25 Agosto alle ore 21 in Arena Lexus, in una serata speciale dedicata al Premio OPS! a cura di una Giuria di Qualità, oltre al Premio del Pubblico che quest’anno è andato a Piccolo corpo di Laura Samani, che verrà proiettato in Arena Lexus il 25 Agosto subito dopo la consegna del Premio della Giuria.



Nove sono stati gli appuntamenti alla scoperta del nuovo cinema nostrano, che il pubblico ha avuto modo di conoscere anche grazie ad incontri in sala e Q&A con cineasti e cast. I diversi dibattiti sono stati realizzati anche grazie al supporto del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, una sinergia nuova fortemente voluta dalla Direttrice Artistica Joana de Freitas Ginori e dalla giornalista Anna Maria Pasetti.



Di seguito l’elenco dei titoli in concorso quest’anno, tutti rigorosamente in italiano con sottotitoli in inglese per dare la possibilità anche al pubblico internazionale di poterli apprezzare:



Calcinculo di Chiara Bellosi

Piccolo corpo di Laura Samani

Anima bella di Dario Albertini

Settembre di Giulia Louise Steigerwalt

Re Granchio di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Marcel! di Jasmine Trinca

La notte più lunga dell’anno di Simone Aleandri

La santa piccola di Silvia Brunelli

Occhi blu di Michela Cescon



Tanti e prestigiosi anche gli ospiti presenti alle proiezioni di OPS!: tra gli altri Andrea Carpenzano, Jasmine Trinca, Ambra Angiolini, Laura Samani, Desideria Rayner, Matteo Zoppis, Giulia Steigerwalt, Dario Albertini, Simone Aleandri, Sara Ricci, Gaia Di Pietro, Sofia Guastaferro, Francesca Scanu e Michela Cescon.



A giudicare il miglior titolo d’esordio un parterre di nomi di eccellenza dell'industry cinematografica nostrana, che assegnerà un premio in denaro alla migliore OPS!.



I giurati di quest’anno sono:



Ciro De Caro – Regista e sceneggiatore

Nato nel 1975 con il suo terzo film, Giulia ha segnato definitivamente la sua entrata nel cinema italiano. Presentato alle Giornate degli Autori 2021, la protagonista Rosa Palasciano è stata candidata al David di Donatello come Migliore Attrice. Il film ha ottenuto, inoltre, due candidature ai Nastri D'Argento, e ha vinto inoltre il “premio speciale” dei Nastri.

“Le opere prime e seconde sono la speranza e il futuro del nostro cinema. Questo è stato un anno particolarmente ricco di opere prime e seconde bellissime, quindi sarà ancora più arduo e delicato il compito di questa giuria di cui sono onorato di far parte”.



Giovanni Pompili – Produttore KINO Produzioni

Giovanni Pompili è direttore, dal 2012, di Kino Produzioni, dedicata soprattutto ai talenti emergenti in campo nazionale ed internazionale. Tra queste Alcarràs di Carla Simòn, vincitore dell'Orso d'Oro alla Berlinale 2022, Delta di Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio presentato in anteprima in Piazza Grande a Locarno 2022 e Sole di Carlo Sironi, premiato come Miglior Opera Prima agli European Film Awards 2020.

“Ho aderito per la stima nei confronti di Joana de Freitas Ginori. Inoltre credo che le opere prime, i nuovi sguardi, siano importantissimi per costruire un cinema italiano che parli un linguaggio internazionale. È essenziale cercare degli autori che sappiano raccontare delle storie che possano arrivare a un pubblico più trasversale possibile”.



Eugenia Costantini – Attrice

Eugenia Costantini la vedremo in ottobre nell’attesissimo Boris 4 oltre ad essere la protagonista del film Santa guerra di Samantha Casella. È attualmente impegnata nelle riprese di A casa tutti bene, seconda stagione, di Gabriele Muccino.

“Come ho già avuto modo di sperimentare, far parte di una giuria offre l’occasione di vedere opere di ogni genere, e di guardarle con un’attenzione particolare, tentando di far convergere il proprio gusto di spettatore con la capacità di valutarne le qualità tecniche e artistiche; un’occasione preziosa e arricchente per chi ama il cinema e lo considera parte della propria esistenza”.



Maria Vittoria Pellecchia – Direttrice Artistica Laceno d’Oro Film Festival

Collaboratrice storica all’organizzazione e alla direzione artistica dello storico festival cinematografico internazionale Laceno D’oro, fondato da Pier Paolo Pasolini, Maria Vittoria Pellecchia è anche attrice e drammaturga teatrale. Interessata alla distribuzione per anni ha lavorato con la Satine Film e attualmente con Tfilm produzioni e Stemal Entertainment.

“Le opere prime e seconde ci offrono un'occasione, la visione del rinnovamento dello sguardo. I lavori dei giovani registi emergenti e delle giovani registe emergenti spesso stupiscono per la freschezza del linguaggio e per le capacità di svecchiare e rinnovare la grammatica cinematografica e il linguaggio cinematografico. Questo è uno dei motivi per i quali sono molto felice e onorata di partecipare a questa giuria”.



Daniele Ciprì – Regista, sceneggiatore e DOP

Daniele Ciprì grazie al sodalizio artistico con Franco Maresco hanno creato Cinico Tv che ha segnato la storia della tv italiana e diretto vari film unici nel loro genere. Come direttore della fotografia ha lavorato al fianco di registi del calibro di Marco Bellocchio, Renato De Maria e Roberta Torre. Come regista ha diretto È stato il figlio (2012) e La buca (2014) con Rocco Papaleo, Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi.

“Ho scelto di far parte della giuria OPS! perché nel mio percorso lavorativo ho spesso collaborato con giovani autori per poter riportare a loro uno sguardo, o meglio un saper guardare il cinema. Non mi sento uno storico del cinema ma cerco di portare nel mio lavoro un punto di vista, un’esigenza nel narrare una storia e più che mai voglio trasmettere questa mia visione ai giovani. Dato che ci troviamo nel mondo della serialità e dei film fatti su commissione, cerco di trovare delle soluzioni a questo contesto, partendo proprio dalla necessità di raccontare una storia. Siamo oltre il fatto puramente scolastico ma nella riflessione sul cinema, e mi viene da farlo con i giovani anche perché dobbiamo ricreare il pubblico per le sale, che sono oramai completamente vuote”.



Joana de Freitas Ginori - Direttrice Artistica dell’Isola del Cinema

“Le prime opere hanno un fascino unico, vivono di uno stato di grazia e di un incanto irripetibile nella carriera di un cineasta. Sono preziose e grezze come i lavori più autentici. L'Isola del Cinema ha sempre avuto un'attenzione speciale per gli esordi ed un grande entusiasmo nel dare alle opere prime la visibilità e la dignità della nostra sala più bella. Il Premio è giunto alla sua nona edizione, possiamo affermare che tantissimi autrici e autori sono passati dall'Isola Tiberina, prima di raggiungere prestigiose platee internazionali. Altri magari si sono fermati, ma hanno comunque lasciato un segno artistico forte che ricorderemo. Per noi è quindi davvero stimolante offrire al pubblico una selezione di queste ultime due stagioni e aver coinvolto i talentuosi professionisti che compongono la giuria OPS! in questa riflessione collettiva sul nuovo cinema italiano”.



Tra i film vincitori delle passate edizioni annoveriamo La pecora nera di Ascanio Celestini, Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, La mafia uccide solo d'estate di Pif, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Smetto quando voglio di Sidney Sibilia, Cuori puri di Roberto de Paolis, Euforia di Valeria Golino e Nevia di Nunzia de Stefano.



L’Isola del Cinema è prodotta dall’Associazione Amici di Trastevere con il patrocinio del MIC - Ministero della Cultura, del MAECI - Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, di Roma Capitale eCommissione Nazionale italiana per l’UNESCO.