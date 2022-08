'Pinocchio', su Disney+ il live action con Tom Hanks e Giuseppe Battiston

Giuseppe Battiston nel cast

Ci sarà anche l'attore italiano Giuseppe Battiston, vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d'Argento (Perfetti sconosciuti, Pane e tulipani). Quest'ultimo presterà il suo volto al personaggio di Mangiafuoco. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà 'Una stella cade', la versione italiana di 'When you wish upon a star', brano cantato dalla Fata Turchina. Pinocchio è diretto dal vincitore dell'Academy Award Robert Zemeckis. La storica narrazione è stata rivisitata in chiave live action: un burattino di legno che intraprende un'emozionante avventura per diventare un bambino vero.

Il cast di Pinocchio

Tom Hanks interpreta Geppetto, l'intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua 'coscienza'; la candidata all'Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all'Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Il cast include inoltre Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston in quello di Mangiafuoco e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo.