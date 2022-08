Coldplay in Italia: svelato perché non ci sarà nessun concerto a Roma

I Coldplay tornano in Italia nell'estate 2023, a Milano e Napoli, per cinque concerti già tutti sold out. Perché dal tour è stata esclusa la Capitale Roma? A dare una risposta ci ha pensato l'assessore ai Grande Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. "Ho parlato con il manager dei Coldplay: si esibiscono solo negli stadi perché il pubblico è distribuito meglio grazie agli spalti. Per questo non è mai stato considerato lo spazio del Circo Massimo , che invece ospiterà Bruce Springsteen il 21 maggio dell'anno prossimo", ha dichiarato a La Repubblica.

"Forse Coldplay a Roma nel 2024"

L'Olimpico oggi dipende dal Mef ed è gestito da Sport e Salute, il cui direttore generale Diego Nepi ha invece spiegato: "Coldplay allo stadio? La mia promessa è portarli a Roma e ci stiamo già lavorando per il 2024. Il cartellone degli appuntamenti per il prossimo anno è già definito e l'Olimpico ospiterà dal 7 giugno al 31 luglio molti concerti. Tra i big certi, tre date sicure per Vasco Rossi, due per Tiziano Ferro, due per Ultimo. E poi Maneskin, Beyoncé, Depeche Mode, Ligabue e con The Weekend c'è una trattativa. Un calendario fittissimo che lascia poco spazio a nuovi inserimenti".