Luis Fonsi, il cantante di Despacito: "Perché stavo per lasciare la musica"

Ospite del programma tv Dejate Quiero Luis Fonsi - il cantante di Despacito - ha parlato di alcuni momenti difficili della sua vita. Il 44enne ha ammesso di aver sofferto in passato di depressione: un problema grave che l'ha spinto più di una volta a lasciare la musica, la sua grande passione fin da bambino. Fonsi ha attraversato un periodo complicato quando ha lasciato il suo Paese, Porto Rico, per cercare fortuna negli Stati Uniti con tutta la sua famiglia. "Non è stato facile per me. Sono caduto in depressione e ho smesso di cantare perché non mi sentivo a mio agio", ha spiegato l'artista, che all'epoca aveva solo undici anni ma cultura e lingua differenti sono stati un vero e proprio choc.