Jennifer Lopez su tutte le furie: rubato un video privato con Ben Affleck

Jennifer Lopez furiosa. Sui social network è diventato virale un video del suo matrimonio con Ben Affleck in cui si vede la popstar e attrice esibirsi in una canzone inedita mentre lo sposo era seduto su una sedia. "All night I can feel the passion in your eyes / I’m still in love with you / You know I can’t get enough" ("Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi / Sono ancora innamorata di te / Sai che non ne ho mai abbastanza"), canta la Lopez attorniata da un gruppo di ballerini. L'artista non ha gradito che quel video sia stato fatto girare e sia stato reso disponibile, dal momento che tutti gli invitati hanno firmato un accordo di non divulgazione.