William e Harry, i motivi della rottura: la verità in un documentario

Perché William e Harry si sono allontanati

Su una cosa sembrano concordare esperti e autori: le accuse di bullismo rivolte da alcuni membri del personale di corte alla duchessa di Sussex. Pare che proprio queste siano state a causare la grave lacerazione dei rapporti tra i due figli di Lady Diana ed il principe Carlo. "William, che già non amava troppo la cognata, ha chiamato direttamente Harry", ha rivelato il reporter e biografo Pierrick Geais, per poi aggiungere: "lui però ha riagganciato il telefono, perché non voleva saperne niente. Allora (l’erede al trono) è saltato in auto, direzione Kensington Palace (dove all’epoca abitavano i Sussex, ndr), per avere un confronto con il fratello".Qualche dettaglio in più arriverà a settembre con il ritorno di Harry in Inghilterra per alcuni impegni e, forse, incontrerà William.