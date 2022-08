Gf Vip 7, Wilma Goich nel cast? "Per me non sarebbe facile"

Le parole di Wilma Goich

"Allora come oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da loro", ha dichiarato la cantante. Dopo la morte della figlia Susanna, il Gf Vip per Wilma rappresenterebbe un'occasione per rimettersi in gioco. A trattenerla oltre che la scarsa igiene e al disordine anche: " quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. E’ come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.