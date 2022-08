Michelle Hunziker, spunta la fede al dito: ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi?

Michelle Hunziker ha sorpreso tutti nelle scorse ore condividendo una Instagram stories dove, nel dare il 'buon giorno' ai suoi milioni di followers, ha anche messo in mostra la mano dove si vede chiaramente la sua vera nuziale . Stando quindi a quanto riportano le immagini, la mamma di Aurora Ramazzotti (che pare sia in dolce attesa, secondo quanto ha riportato il settimanale Chi) sembrerebbe essere tornata con l'ex marito Tomaso Trussardi .

I rumors sul ritorno di fiamma con Trussardi

Dopo aver passato un'estate al fianco di Giovanni Angiolini, la showgirl in quota Mediaset pare abbia deciso di fare marcia indietro, interrompendo bruscamente la relazione. Si è quindi vociferato del ritorno di fiamma con il padre delle sue due bambine, che a sua volta sembrerebbe essere stato corteggiato da numerose donne durante il periodo della separazione. Nelle scorse settimane un altro dettaglio non era passato inoservato ai fan. Durante una Instagram stories la Hunziker aveva indossato un prezioso anello che le regalò proprio il rampollo della celebre maison di moda, per poi toglierlo cercando di non essere vista.