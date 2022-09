Ignazio Moser debutta al cinema: l'annuncio a Venezia 79

Ignazio Moser farà l'attore : lo ha annunciato il diretto interessato in occasione di Venezia 79 , dove quest'anno è arrivato senza la sua amatissima compagna Cecilia Rodriguez . Il ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo nuovo progetto cinematografico durante una conferenza stampa al Festival del Cinema . L'ex gieffino aveva annunciato ai suoi fan nei giorni scorsi che presto per lui ci sarebbe stato un nuovo progetto . Recitare in un film pare sia stato un sogno di Ignazio e ora si sta realizzando.

Il nuovo ruolo di Ignazio Moser

Il personaggio che interpreterà è quello di un ex calciatore che si chiama Lorenzo e vivrà in un periodo particolare, dove non potrà mancare la storia d'amore con un altro personaggio di nome Roberta. Dopo le emozioni vissute sul red carpet Moser ha affidato ad una Instagram story il racconto delle sue emozioni, dove si elegge anche che: "Non penso che farò l’attore nella vita… O forse sì… Però perché non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità”.