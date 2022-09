Sonia Bruganelli: "Io e Bonolis viviamo in palazzi separati"

Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha anche parlato del traguardo raggiunto dal secondogenito Davide Bonolis , arruolato da poco tempo nella Primavera della Triestina Calcio . "Ero molto felice, è una cosa che lui ha sempre desiderato. Poi ho pensato a mio padre, Massimo, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio". Quindi ha aggiunto che è stato proprio il padre di Sonia a seguire Davide nei suoi inizi calcistici. Come assicurato dalla Bruganelli sulla maglia del ragazzo ci sarà il suo cognome.

La novità in casa Bonolis

L'opinionista di Alfonso Signorini ha raccontato anche di Adele, che è nata con un problema cardiaco. Oggi 19enne, la Bruganelli dice di lei: "Sta bene, ha frequentato il liceo fino al terzo anno poi l'ho ritirata durante il Covid per la paura che si ammalasse". La ragazza fa ippoterapia, musica e atletica e sta frequentando l'ufficio della madre, dove sta imparando a fare un lavoro di segretariato e amministrazione. Come stanno invece le cose con Paolo Bonolis? La Bruganelli al riguardo ha svelato una piccola curiosità: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, ma in palazzi diversi, comunicanti da una una doppia porta sul terrazzo, è il segreto per restare insieme tutta la vita".