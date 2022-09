Mara Venier shock: "Ho avuto un ex violento, ha tentato di uccidermi con un coltello"

Di questa triste vicenda la Venier non ha mai parlato così nei dettagli: "Ho pagato un prezzo altissimo. Quell’uomo non c’è più e io, alla fine, l’ho perdonato", ha affermato il volto Rai, che ha poi aggiunto: "era un uomo che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono". In quel periodo Mara, che era innamorata, non riusciva a vedere bene le cose e tendeva a giustificare i comportamenti di quest'uomo. Poi alla fine sono stata costretta a denunciare, e andava sul set con due carabinieri di scorta. La Venier quindi esorta tutte le donne che si trovano nella stessa situazione in cui è stata lei, a non tollerare nemmeno uno schiaffo, piuttosto andare subito a denunciare.