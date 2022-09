"Gegia e Amaurys Perez al Grande Fratello Vip"

Fervono i preparativi per l'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via il 19 settembre. Se nelle ultime ore è stata confermata ufficialmente la presenza di Wilma Goich (Alfonso Signorini lo ha reso noto nel corso di una recente intervista a Sorrisi),che si aggiunge a Giovanni Ciacci, sono tanti i rumors che si susseguono riguardanti le altre new entry.