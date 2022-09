Maddalena Corvaglia contro Huggy Wuggy: "Veicola messaggi negativi"

Le parole di Maddalena

L'ex volto Mediaset ha raccontato anche il suo rapporto con la figlia: "Come madre mi sento in dovere di dare dei punti fermi a mia figlia. Abbiamo perso il senso dell'orientamento e si nota nell'ansia dei bambini. Siamo noi genitori a doversi rassicurare. A Jamie non nascondo i problemi, ma per il suo bene prospetto soluzioni, sono sorridente e impartisco regole. Cerco di proteggere mia figlia dalle brutture che ancora non conosce. Bisogna vigilare, soprattutto su quello che guardano su Internet".