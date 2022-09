Olivia Wilde, Florence Pugh e Harry Styles in guerra? La verità

Stando alle voci che si rincorrono in rete nel 2020, Olivia aveva annunciato che avrebbe lavorato al suo progetto cinematografico con Chris Pine, Shia Labeouf e Florence Pugh. Successivamente all'abbandono di Shia, Harry Styles ha preso il suo posto. Nel mentre tra il cantante e la Wilde iniziava una love story, nonostante a quel tempo la regista fosse ancora impegnata col suo ex compagno Jason Sudeikis , dal quale ha avuto due figli. La presunta lite tra la Wilde e la Pugh sarebbe iniziata da qualche settimana.

Olivia contro Florence

A scatenare i dissapori e la presunta lite la pubblicazione del materiale promozionale di Don’t Worry Darling. Mentre la Wilde ha iniziato a sponsorizzare sui social il suo film, nello stesso giorno la Pugh ha pubblicato il poster del suo nuovo film Oppenheimer. Da qui l'idea per molti che tra le due ci sia del gelo, e che dietro le quinte sia scoppiata la lite. Ad aggiungersi anche alcune voci circa la disapprovazione da parte di Florence della relazione tra Styles e la Wilde. Alla Pugh non sarebbero andate giù neanche le dichiarazioni che Olivia fece durante un'intervista su Shia. Florence ha detto a chiare lettere che non avrebbe partecipato ad alcuna promozione della pellicola a Venezia 79, ma presenziato solo alla prima presentazione.

Il giallo sullo sputo tra Styles e Pine

Come se non bastasse le voci di corridoio riportano anche un un presunto sputo di Harry Styles su Chris Pine durante il suo ingresso in sala. Ma il fatto è stato smentito dagli agenti presenti, che hanno sottolineato come questa idea sia solo il frutto di un'illusione ottica.