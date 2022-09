Zac Efron e le voci sulla chirurgia plastica: la verità dell'attore

Zac Efron commenta per la prima volta le voci riguardanti il cambiamento avvenuto nel suo aspetto fisico, che circolavano in rete nel 2021. I fan del 34enne parlarono di una possibile operazione di chirurgia estetica. Nel corso di una recente intervista a Men's Health, l'interprete di Baywatch ha rivelato di essersi " frantumato la mascella ". Il divo ha spiegato che l'incidente è avvenuto mentre stava correndo in casa scalzo, quindi è scivolato e ha sbattuto il mento contro una fontana di marmo.

Il motivo del cambiamento dei lineamenti di Efron

Per l'intenso dolore provato sarebbe perfino svenuto e, dopo essersi ripreso, l'osso della mandibola gli pendeva dal viso. Stando alle parole del protagonista di 'High School Musical', il suo viso appare diverso per uno specifico motivo: "I masseteri (muscoli facciali ndr) sono semplicemnte cresciuti, sono diventati molto grandi". E sulle voci che si rincorrevano lo scorso anno ha dichiarato: "Se dessi così tanto peso a quello che le persone pensano di me, non potrei fare questo lavoro".