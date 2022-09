Elettra Lamborghini, paura in volo: cos'è successo

Brutta disavventura per Elettra Lamborghini che nella serata dell'8 settembre , mentre il mondo piangeva la morte della regina Elisabetta II, ha vissuto dei momenti di panico. A raccontare cos'è successo è stata l'artista attraverso delle Instagram stories, rivelando così ai suoi followers che nel momento in cui doveva atterrare con il suo jet privato c'è stato un fuoriprogramma inaspettato. A rovinare il piano di volo è stata una tempesta . Il pilota del velivolo su cui la rampolla della celebre casa automobilistica ed il marito AfroJack stavano viaggiando ha improvvisamente urlato in fase di atterragio che i freni non funzionavano.

Le parole di Elettra Lamborghini

"Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare ‘i freni non funzionano", ha dichiarato l'artista. Atterraggio d'emergenza dunque per l'aeromobile come rivelato dalla cantante: "Ci schiantiamo nell'erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato". In seguito a quanto accaduto, che fortunatamente si è risolto positivamente, Elettra ha commentato: "Non trovo ancora le parole".